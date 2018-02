TV Glad fejrer rund fødselsdag

Direktør roste medarbejderne for at have skabt en mediesucces.

- I er superdygtige og så gode, at I har etableret jer som en naturlig del af mediebilledet. Så fine ord kunne medarbejderne på TV Glad torsdag høre om sig selv, da adm. direktør for TV GLAD Fonden, Mikkel Holmbäck, holdt tale til dem i anledningen af stationens ti års fødselsdag. Han fortalte bl.a., at TV Glad har tredoblet sin omsætning siden begyndelsen for ti år siden, og at de i dag også producerer til en række andre medieplatforme. Talen blev holdt på tv-stationens adresse i centrum af Aabenraa. Der arbejder ca. 30 medarbejdere. Hør er klip af direktørens tale i klippet øverst i artiklen. TV Glad i Aabenraa fejrer ti års fødselsdag som en succes. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD Læs også Poul Pelle elsker sit job på TV Glad