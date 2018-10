Tv-millioner på vej til Superliga-klub

Esbjergs superligaherrers sejr over Hobro fredag udløste en foreløbig tredjeplads i Superligaen. En placering, som er mange penge værd for klubben.

- Fredagens kamp mod Hobro var den vigtigste kamp, vi har spillet, siden oprykningskampen mod Silkeborg, lyder den klare melding til TV SYD fra Brian Knudsen, administrerende direktør for EfB Elite A/S.

Ud over glæden over et overraskende godt sportsligt niveau kan direktøren også se frem til en pæn million-tilførsel, når der skal fordeles tv-penge til de 14 fodboldklubber i Superligaen. Der vanker nemlig mellem seks og otte millioner kroner på den konto til Esbjerg.

Det gør det jo noget sjovere at møde ind på kontoret på mandag. Brian Knudsen, administrerende direktør, EfB Elite A/S

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt komme med det nøjagtige beløb. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er et noget større beløb, end vi havde budgetteret med, fortæller Brian Knudsen.

Tre gange om året bliver der fordelt penge mellem klubberne. Penge, der kommer fra tv-rettigheder til kampene. Fordelingen mellem klubberne afhænger i høj grad af placeringen i Superliga-stillingen og klubbernes præstationer. Og det er her, at Esbjergs foreløbige tredjeplads er penge værd.

- Det giver en god stemning, at det går godt både på banen og på kontoret. At det smitter af på forretningen er jo kun positivt, siger direktøren.

Hvor Esbjerg lander placeringsmæssigt, før udbetalingen af tv-pengene, bliver først helt afgjort efter weekendens øvrige kampe i Superligaen. Men i værste fald lander klubben på fjerdepladsen.

Det er straks lidt mere usikkert med de øvige klubber i Superligaen i Syd- og Sønderjylland. I skrivende stund ligger AC Horsens nummer syv, Sønderjyske er nummer ni og Vejle Boldklub holder 12-pladsen.

