TV SYD-direktør: For tidligt at snakke om besparelser

TV SYDs direktør Betina Bendix vil på nuværende tidspunkt ikke forholde sig til om, TV 2 regionerne skal spare eller ej.

Står det til regeringen, skal TV 2 regionerne spare to procent hvert år henover de næste fem år. Det kom i dag frem i regeringens medieudspil.

TV SYDs direktør Betina Bendix vil på nuværende tidspunkt ikke forholde sig til debatten om besparelserne.

Det er alt for tidligt at gå ind i diskussionen, om vi skal spare eller ej. Det er jo et medieudspil, der er kommet fra regeringen. Det skal forhandles nu, og det vil der gå mange måneder med. Betina Bendix, direktør, TV SYD

- Det er alt for tidligt at gå ind i diskussionen, om vi skal spare eller ej. Det er jo et medieudspil, der er kommet fra regeringen. Det skal forhandles nu, og det vil der gå mange måneder med. Til sidst kommer der et medieforlig, som siger, hvordan det rent faktisk ender, siger Betina Bendix.

Det er også for tidligt at forholde sig til, om og hvordan seerne vil komme til at mærke besparelserne, mener direktøren.

- Jeg synes, at vi skal respektere, at det er politikerne, der finder ud af det. Vi kommer ikke til at have indflydelse på, hvordan vores økonomiske ramme bliver. Vi er parter i sagen, så vi er nødt til at afvente med at få besked på, hvad de ender med ved forhandlingsbordet. Det, tror jeg, der kommer til at gå noget tid med, understreger Betina Bendix.

