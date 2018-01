TV SYD fik flere seere i 2017

Flere personer i Syd- og Sønderjylland så TV SYD i 2017 end i 2016. Nu vil stationen få flere familier til at se med.

Alle husstande betaler licens, og derfor skal vi også udvikle indhold til de yngre aldersgrupper, og det prioriterer vi højt i 2018 på TV SYD. Betina Bendix, direktør, TV SYD

Der blev zappet mere over på TV SYD i 2017 end i 2016. Nyhedsudsendelsen klokken 19.30 havde i gennemsnit 84.000 seere. I 2016 var tallet 81.000.

TV SYD er dermed den næstmest sete regionale station i TV 2-familien - kun overgået af TV Midtvest.

- Vi har jo godt vidst, at det blev et fint år seermæssigt, for vi følger jo seertallene dag for dag. Men det er dejligt at få det samlede billede. Og det gælder alle regioner, at det er gået fremad i 2017, så vi nu har manifesteret os som landets næststørste nyhedsudsendelse samlet set – kun overgået af TV AVISEN kl. 21.30, siger TV SYDs direktør Betina Bendix.

TV SYDs direktør Betina Bendix glæder sig over flere seere. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Interessen for det nære og det lokale stiger i disse år. Det er også, som om faldet i tv-forbruget er ved at udjævne sig, mener TV SYDs direktør.

- Vores udfordring lige nu er, at vores seere har en gennemsnitsalder på 58 år. Dette tal har dog ikke rykket sig i forhold til 2016, hvilket er glædeligt. Men alle husstande betaler licens, og derfor skal vi også udvikle indhold til de yngre aldersgrupper, og det prioriterer vi højt i 2018 på TV SYD, hvor især 19.30 om søndagen vil henvende sig til børnefamilier med store børn, siger Betina Bendix.

Herunder kan du få en forsmag på noget at nye, som TV SYD byder på i 2018.

Læs også Mænd med frygt for køkkener søges til nyt tv-program