TV SYD har succes med Tæv din Teenager

Serien Tæv din Teenager er blevet set mere end 300.000 gange på youtube og diskuteret på siden Reddit.

Serien Tæv din Teenager har fået en flottere modtagelse, end TV SYD har turde håbe på. Det fortæller TV SYDs direktør, Betina Bendix.

Serien om forældre, der skal lære at spille Counter-Strike, har været på YouTubes Hot in Denmark-liste med mere end 300.000 visninger og tusindvis har liket og kommenteret programmet på Facebook og YouTube.

Tæv din Teenager har også skabt debat på siden Reddit, hvor programdeltager Pia har fået hårde ord med på vejen, fordi hun har udtalt sig negativt om LAN.

- Alene det, at artiklen er læst af den målgruppe, er interessant. Selv om de reagerer negativt på indholdet, har de trods alt forholdt sig til Pias tanker. Ligesom forældrene i Tæv din teenager har forholdt sig til gaming-verden. Næste skridt er så, at der skabes en grad af forståelse, siger Betina Bendix.

Flere og flere ser med

Halvdelen af serien i tolv afsnit om en gruppe forældre, der kommer helt ind i unges gaming-verden, er nu sendt. Visningstallene på Youtube bliver bedre og bedre, og i rundetal er der 100.000 mennesker, der ser programmet søndag aften på flow-tv.

- Jeg tillader mig at tage en optimistisk brille på og sige, at det indtil videre er bedre, end vi havde turdet håbe på, og det ser ud til, at vi når vort mål om at få både børn og forældre til at reflektere over hinandens forhold til gaming og måske skabe en grad af forståelse, siger Betina Bendix.

De betaler også licens, og jeg synes, vi har en forpligtelse til at producere indhold, der rammer også unge og børnefamilier. Betina Bendix, direktør, TV SYD

Licens går ikke kun til nyheder

Programserien Tæv din Teenager er lavet til dem, der interesserer sig for noget andet tv end regionale nyheder.

- De betaler også licens, og jeg synes, vi har en forpligtelse til at producere indhold, der rammer også unge og børnefamilier, siger Bendix og fortsætter:

- Om folk bruger indholdet på YouTube, i tv eller på tvsyd.dk er umiddelbart mindre vigtigt. Vi er først og fremmest indholdsproducenter, ikke distributører, og vi skal ramme folk på de platforme, hvor de er, siger Betina Bendix, direktør for TV SYD.

