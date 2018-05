TV SYD og unge syd- og sønderjyder skal skabe indhold sammen

Er du mellem 15 og 25 år og interesseret i medier? Så har TV SYD brug for dig!

TV SYDs kommende satsning på indhold til unge fokuserer på tilværelsen som studerende på ungdomsuddannelser, faglige uddannelser og videregående uddannelser i Syd- og Sønderjylland.

Indholdet skal først og fremmest udkomme på de platforme, hvor unge i forvejen orienterer sig dagligt – for tiden på YouTube, Instagram og Facebook etc.

- Vi skal blive meget bedre til at sikre, at vi leverer relevant indhold til alle syd- og sønderjyder – også de unge. Vi har godt fat i forældre- og bedsteforældregenerationen. Nu giver vi den en ordentlig skalle for at komme tættere på det ungdomsliv, der leves her i landsdelen, siger TV SYDs direktør Betina Bendix.

Brug for nye ideer

Derfor opretter TV SYD nu et advisory board, der skal støtte TV SYD i udviklingen af indhold, der er relevant for unge syd- og sønderjyder. Det nye advisory boards medlemmer skal deltage i en række debatter om TV SYDs indhold.

Debatterne vil blive gennemført på sociale medier. Her vil TV SYDs redaktører og journalister diskutere nye idéer og lytte til advisory boardets forslag til indhold, som TV SYD bør interessere sig for.

Kom og vær med

En gang om året samles advisory boardet på TV SYD i Kolding. TV SYD betaler alle udgifter i forbindelse med arbejdet i advisory boardet, men opgaven er ulønnet.

- Vi håber, at mange unge vil hjælpe os. Det er ingen hemmelighed, at de fleste medarbejdere på TV SYD er godt og vel voksne, så det er helt nødvendigt for os med friske indspark og gode råd fra de unge selv, siger Betina Bendix.

Hvis du er mellem 15 og 25 år og interesseret i medier og udviklingen af godt indhold til unge, hører TV SYD meget gerne fra dig. Send en mail til clch@tvsyd.dk og fortæl lidt om dig selv. Så kontakter TV SYD dig hurtigst muligt.