TV SYD's brugere har talt: Her er storkenes navne

De tre storkeunger i storkereden i Smedager har nu fået deres navne efter en afstemning blandt TV SYD's brugere.

Tusindvis af seere og internetbrugere følger dagligt med i livet i storkereden i Smedager ved Tinglev.

De tre storkeunger, to hunner og en han, blev udklækket i pinsen - nærmere bestemt søndag d. 20. maj og i dag er det så tid til, at de får deres egne navne.

Interessen for at deltage i afstemningen har været stor - hele 3.152 stemmer er blevet afgivet på tvsyd.dk/natur

Og med 57% af stemmerne har TV SYD's seere og brugere afgjort, at de tre storkeunger skal hedde:

Storkeungernes navne 2018 Alma, Anton og Line

Akkurat som hos forældreparret Tommy og Annika tager storkeungernes navne udgangspunkt i den afdøde svenske forfatter Astrid Lindgrens litteraturunivers - hele tre sæt navne var i spil til ungerne:

Anna, Britta og Bosse (Alle vi børn i Bulderby) - 22% af stemmerne

Alma, Anton og Line (Emil fra Lønneberg) - 57% af stemmerne

Ronja, Birk og Lovis (Ronja Røverdatter) - 21% af stemmerne

Alene hjemme i reden

De seneste dage har de tre unger været alene hjemme i reden i lange perioder, mens man på tv-kameraet, der overvåger reden døgnet rundt, af og til kan se, at forældrene holder sig på jorden i nærheden.

Det skyldes i følge Mogens Lange fra storkene.dk, at Tommy og Annika på den måde opdfordrer ungerne til at prøve af flyve en lille tur. Det forventer man sker i løbet af den kommende uge.

Det er helt bevidst, at de går rundt, så ungerne kan se dem. De er afslappede, og på den måde beroliger de de tre unger og opfordrer de dem til at flyve ned til sig. Mogens Lange, storkene.dk

Brystfjer afslørede deres køn

De tre storkeunger blev ringmærket i begyndelsen af juli og i den forbindelse blev der også plukket en brystfjer fra hver af dem til brug for en DNA-test, der skulle kønsbestemme de tre storke. Det resultat kom i tirsdags og viste altså, at de to tilbagevendende storke havde fået to hunner og en han.

Følg livet i storkereden og se, hvordan det går med Alma, Anton og Line på webcam'et i storkereden på tvsyd.dk/natur

