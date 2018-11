TV SYDs sene nyhedsudsendelse flytter

I det nye år får syd- og sønderjyderne flere lokale nyheder i deres fjernsyn, når dagens sidste udsendelse bliver udvidet og får nyt sendetidspunkt.

Har du svært ved at holde øjnene åbne, når du sidder foran skærmen klokken 22.27 for at få de seneste nyheder fra Syd- og Sønderjylland, kan du glæde dig over, at du snart kan komme lidt tidligere i seng.

I slutningen af januar lukker TV 2 flagskibet 22 Nyhederne, som har kørt siden 1992, og flytter udsendelsen til klokken 21.30.

Læs også Din weekend på TV SYD: Smugkig på de nye programmer

Og det betyder, TV SYD kan rykke den sene nyhedsudsendelse frem til klokken 22 mandag til torsdag. Samtidig giver det plads til, at udsendelsen bliver to minutter længere.

- Vi er rigtig glade for, at vi får mulighed for at vise flere af de gode og væsentlige historier fra og om Syd- og Sønderjylland. Regionale nyheder med levende billeder fra lokalområdet er en vigtig del af nyhedsudbuddet, og nu får endnu flere mulighed for at se udsendelsen, siger Betina Bendix, der er direktør på TV SYD.

Ny nyhedsflade på TV 2

TV 2 laver i det nye år en helt ny nyhedsflade fra klokken 21.30 til 22.20 med landsdækkende nyheder, udvidede regionale nyheder og en længere sportsudsendelse.

Omlægningen får ikke betydning for antallet af medarbejdere, der står for at producere nyhederne, men indholdet får en overhaling, skriver Ritzau.

Læs også Sådan får du nyheder fra TV SYD i weekenden

- Det bliver en nyhedsudsendelse med højere tempo og lidt flere historier.

- Hvor 22 Nyhederne i dag er rimelig frit stillet til at kigge andre veje, fordi udsendelsen ligger så sent og er dagens sidste af de store nyhedsudsendelser, vil en ny 21.30'er være mere tro mod dagens nyhedsbillede, siger Jacob Kwon, der er nyhedschef på TV 2, til Mediawatch.

Ændringerne træder i kraft 28. januar 2019.