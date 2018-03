Tyggegummifamilie investerer i champagne

Den stenrige Bagger-Sørensen familie fra Vejle, har købt sig ind i det fransk-svenske champagnehus Hatt et Söner, skriver Børsen.

Hans-Henrik Eriksen, der er adm. direktør for holdingselskabet Bagger-Sørensen & Co. bekræfter overfor Børsen, at koncernen har lavet en investering i champagnehuset Hatt et Söner.

- Det er sådan mest bare for sjov, men vi tror, at det kan blive en rigtig god forretning på længere sigt," siger han til avisen.

Familien Bagger-Sørensen fra Vejle blev milliardærer, da de solgte de kendte tyggegummibrands Dandy, V6 og Stimorol til britiske Cadbudy-Schweppes i 2002.

I slutningen af 2016 øgede de formuen, da de solgte Fertin Pharma, der producerer nikotintyggegummi til den nordiske kapitalfond EQT.