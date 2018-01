Tykke dyr på nytårskur

Adskillige firbenede væsner er onsdag tilmeldt et arrangement i Tistrup. Nu skal de og ejerne have gode råd, så kæledyrene kan få smidt et kilo eller to. En af dem der skal på slankekur er hunden Plet.

Er du lidt for rundhåndet med godbidderne, når din firbenede ven skal forkæles? Selvom kæledyret nok ikke tænker så meget på sit udseende, kan overvægt have store konsekvenser for kæledyret. Derfor er overvægtige dyr inviteret med på slankekur hos Den Lille Dyreklinik i Tistrup. En af dem, der har valgt at tage del i kuren, er hunden Plet og ejeren Malene Kruse. - Jeg har nok godt vidst, at Plet var overvægtig, men jeg har bare været for god af mig, siger Marlene Kruse efter dagens konsultation. Det er jo synd for Plet, der ikke kan sige fra. Det er kun mig, der kan styre det og hjælpe hende. Marlene Kruse, hundeejer, Tistrup Plet vejer 2,5 kilo for meget. Det lyder ikke af meget, men for kæledyr kan selv en let overvægt have konsekvenser. Det fortæller dyrelæge og arrangør af aftenens arrangement Laura Rønnow. - De sygdomme, vi ser hos mennesker, når de er overvægtige, er de samme ting, vi ser hos vores hunde: Knogle, led og rygproblemer. Det kan også give stofskiftelidelser og sukkersyge - uanset om det er en hund, kat eller hest, siger Laura Rønnow. Hos Den lille Dyreklinik er over halvdelen af kæledyrene, der kommer, overvægtige. Derfor ønsker Laura Rønnow at sætte fokus på problemet og give ejerne nogle redskaber, så de kan navigere i verdenen af hundefoder, slankeprodukter og godbidder. For Marlene Kruse er en af de vigtige pointer også, at det er mennesket, der har ansvaret. - Det er jo synd for Plet, der ikke kan sige fra. Det er kun mig, der kan styre det og hjælpe hende. Til arrangementet bliver alle dyrene fotograferet, vejet og får udfyldt et sundheds- og vægtskema. Efterfølgende kan ejer og kæledyr så komme hver onsdag, så ejerne kan følge med i fremskridt – eller tilbagegang. Efter 3 måneder afsluttes programmet.