Tyra-feltet får hjælp fra et af verdens største skibe

Verdens største kranskib skal være med til at genopbygge Tyra-feltet i løbet af de næste år.

Pioneering Spirit er verdens største kranskib, og inden længe har det kurs mod Esbjerg - eller i hvertfald Tyra-feltet, der ligger i Nordsøen cirka 225 kilometer fra Esbjergs kyst.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Pioneering Spirit, der er ejet af schweiziske Allseas, skal hjælpe med at skrotte de to eksisterende proces- og beboelsesplatforme på Tyra Øst og Tyra Vest.

Pioneering Spirit vejer næsten 500.000 ton. Med kranarmen er det kæmpestore skib 477 meter langt og 124 meter bredt, og skibets muskelmasse kan løfte næsten 50.000 ton.

Det er planen, at Pioneering Spirit ankommer til Tyra-feltet i slutningen af 2020. Her vil et andet næsten lige så enormt kranskib allerede være i gang - det er lige nu ved at blive bygget i Singapore.

Lige nu ligger Pioneering Spirit i Sortehavet