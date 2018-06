Tyrkisk lastbilchauffør idømt fængsel og udvisning

Tyrkisk chauffør er fængslet og udvist for at have givet urigtige oplysninger.

Den 14. maj blev en tyrkisk lastbilchauffør anholdt, da han blev standset af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd i Padborg.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet i fire uger. Han blev sigtet at have afgivet urigtige oplysninger på en turtilladelse, han viste politiet.

Her stod, at virksomheden havde tilladelse til at køre fra Tyrkiet til Danmark og tilbage. Men efterforskningen viste at lastbilen ikke havde været i Tyrkiet, men at den havde været i Italien. En tur som chaufføren ikke havde tilladelse til.

Nu er han dømt

Den 53-årige tyrkiske chauffør er onsdag blevet idømt 30 dages fængsel ved retten i Sønderborg for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 175 om ’intellektuelt falsk’, der blandt andet indebærer at give urigtige oplysninger i et dokument. Herunder har han skrevet forkerte oplysninger på sin turtilladelse.

Han blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

- Den tyrkiske chauffør har under sagen nægtet sig skyldig, men valgte at modtage dommen, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.

Chaufføren blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan sendes ud af landet.

Turtilladelse i forhold til denne sag. En tilladelse udstedt af de danske myndigheder til Tyrkiet. Tilladelsen udleveres af de tyrkiske myndigheder til en tyrkisk transportvirksomhed efter ansøgning. Tilladelsen giver lov til at køre én tur fra Tyrkiet til Danmark med gods, og retur fra Danmark til Tyrkiet med gods. Tilladelsen giver ikke lov til, at godset kan hentes eller afleveres i andre lande.