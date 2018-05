Tysk bilist stak af: Politiet frygter ikke længere for hans tilstand

Syd- og Sønderjyllands Politi frygter ikke længere, at en tysk flugtbilist flakker kvæstet rundt efter mystisk bil-ulykke på motorvej natten til onsdag.

Onsdag formiddag er der stadig meget mystik omkring omstændighederne ved en ulykke i nat på motorvej E45 i sydgående retning.

Politiet fik en anmeldelse om ulykken klokken 02.58. Meldingen gik på en væltet bil på motorvejen.

I forbindelse med en anden af nattens opgaver havde politiet tilkaldt en hundefører til Aabenraa. Da han var på vej til Aabenraa, var han lige ved at køre ind i den fuldstændigt mørkelagte tyske indregistrerede bil, som lå i første vognbane på motorvejen.

Motorvejen var spærret frem til klokken 06.45 i morges, mens politiet ledte efter føreren af ulykkesbilen. Man frygtede, at bilens fører lå slynget ind på marken eller flakkede rundt i chokeret tilstand.

Han er stadig som sunket i jorden, og vi tror, at han skjuler sig med vilje på grund af dårlig samvittighed.

Nikolaj Hølmkjær, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi har nu fået kontakt til ulykkesbilens ejer, der bor et godt stykke nede i Tyskland. Han fortæller, at han har lånt bilen ud til en kammerat, der har viderelånt bilen til endnu en kammerat - alle tyskere. Den historie sammmenholdt med, at tændingsnøglen er fjernet fra ulykkesbilen, får os til at vurdere, at ulykkesbilens fører har taget flugten uden større kvæstelser, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, til TV SYD og tilføjer:

Ulykken skete mellem afkørsel 69 Haderslev S og afkørsel 70 Aabenraa N.