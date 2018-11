Tysk dåsepant har lange udsigter

EU-Kommissionen har afvist Dansk Erhvervs klage over manglende dåsepant i grænsebutikkerne. Nu er Dansk Erhverv parat til at tage skridtet videre til EU-domstolen.

Adskillige danskere valfarter hvert år over den dansk-tyske grænse for at handle i grænsebutikkerne. Udover vingummi, lakrids og chokolade er det især de pantfrie dåser, der fylder i bagagerummet på turen hjem til Danmark.

I foråret 2016 sendte Dansk Erhverv en klage til EU-Kommission, hvor de klagede over, at grænsebutikkerne i årevis har kunnet slippe for at opkræve pant fra de skandinaviske kunder.

Vi må bare sige, at vi ikke er enige. Vi mener, at afgørelsen er forkert. Lotte Engbæk Larsen, markedschef, Dansk Erhverv

Klagen er nu blevet afvist, men markedschef ved Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen, understreger, at organisationen langt fra er enig i EU-Kommissionens dom.

- Vi må bare sige, at vi ikke er enige. Vi mener, at afgørelsen er forkert, og derfor stopper vi ikke her, siger Lotte Engbæk Larsen.

I det øvrige Tyskland opkræver butikkerne almindelig tysk pant på dåser. Dansk Erhverv mener, at der er tale om ulige konkurrencevilkår, og de vil derfor forfølge sagen videre i systemet.

- Vi vil gå hele vejen og tage den til domstolen i EU. Vi mener fortsat ikke, at man bare kan undtage et lille område af et land for reglerne. Her er der jo tale om en ø-løsning, hvor man siger, at lige her gælder reglerne ikke, siger markedschefen.

Nye anbefalinger til regeringen

Mandag udkom et handels- og vækstpanel med en række anbefalinger til regeringen, og blandt anbefalingerne optræder et punkt om dåsepant.

Panelet opfordrer regeringen til at lægge nyt pres på Tyskland for at få pant på dåserne, og det er en opfordring, der glæder Dansk Erhverv.

EU-Kommissionens behandling har været regeringens undskyldning for intet at foretage sig. Christian Rabjerg Madsen (S)

- Det er et glimrende forslag. Vi synes, det er rigtig godt, at der kommer endnu mere fokus på problemet med dåsepant, for det er både et stort konkurrencemæssigt problem og et endnu større miljøproblem, siger Lotte Engbæk Larsen.

Slut med at gemme sig

Modsat begejstringen hos Dansk Erhverv er Christian Rabjerg Madsen (S) skeptisk overfor anbefalingen.

- Jeg er glad for, at Handels- og Vækstpanelet nu sætter skub på regeringen, men om det kommer til at have en effekt må tiden jo vise, siger Christian Rabjerg Madsen.

Skiftende danske regeringer har siden begyndelsen af 2000'erne forsøgt at få pant på de tyske dåser, og Christian Rabjerg Madsen (S) beskylder den nuværende regering for at have gemt sig bag EU-Kommissionens behandling af Dansk Erhvervs klage.

Om sagen: - 2015: Den daværende SR-regering en pantaftale med Slesvig-Holsten, der inden for få år skulle sikre pant på dåserne. Pantaftalen havde dog flere smuthuller, da kunderne kunne slippe uden om panten ved eksempelvis at bestille varerne på nettet ved Fleggaard. - 2015: Da den tidligere miljøminister Eva Kjer Hansen (V) tiltrådte, forlangte hun et serviceeftersyn af den indgåede pantaftale. Juridiske problemstillinger udsatte dog senere den forventede dato, hvor pantaftalen kunne træde i kraft. - 2016: Dansk Erhverv sender klage til EU. Se mere

- EU-Kommissionens behandling har været regeringens undskyldning for intet at foretage sig, men med afvisningen af klagen forsvinder det argument, mener Christian Rabjerg Madsen (S), der nu vil konfrontere miljøminister, Jakob Ellemann (V).

- Regeringen skal tage problemet alvorligt. Der ligger en aftale om pant på dåser fra 2015, og jeg vil opfordre ministeren til at tage fat i hans tyske modpart, for der skal en seriøs dialog til at løse problemet, siger Christian Rabjerg Madsen.