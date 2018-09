Tysk krigshelt hædret i Haderslev

Selvom det er 60 år siden han døde, så blev den tyske kaptajn fra Haderslev, Gustav Schröder, torsdag hyldet i Haderslev for sin heltegerning under Anden Verdenskrig.

Over ujævne brosten triller den sorte ambassadebil op foran det lille museum i Slotsgade 20. Politiet står på fortovet. Der har de stået i næsten en time.

Det er nemlig ikke hvem som helst, der er kommet til Haderslev. Både den tyske og den israelske ambassadør, den danske overrabbiner og en dansk biskop trykker hånd med Haderslevs borgmester Hans Peter Geil.

De er her alle for at hædre Gustav Schröder.

Fra Haderslev til Hamborg

Gustav Schröder blev født og voksede op i Haderslev, dengang byen hed Hadersleben.

Han gjorde karriere som matros og endte som kaptajn på fragtskibet St. Louis fra Hamborg. Men det, som verden husker ham for, er de 937 jødiske flygtninge, som naziregimet i 1939 beordrede ham til at fragte til Cuba.

- Han viste i den her tid, at der var noget som hed menneskelighed og humanisme. Han behandlede de jødiske flygtninge med respekt og som medmennesker, siger Bent Rønne, der er arkiv- og museumschef på Historie Haderslev og har brugt de sidste mange uger på at perfektionere en udstillingen om kaptajnen.

Skibet der fik verden til at skamme sig

De jødiske flygtninge skulle til Cuba. Men i sidste øjeblik afviser Cuba skibet – og det er her historien virkelig tager fat.

- St. Louis blev symbolet på, at ingen ville have os under anden verdenskrig, fortæller rabbiner Jair Melchior.

Og det er netop historien. For både Cuba, USA og Canada afviste at modtage de jødiske flygtninge. Men Kaptajn Schröder gjorde stille oprør. Han sejlede ikke de jødiske flygtninge tilbage til en farlig fremtid Tyskland. I stedet fortsatte han sejladsen op af USA's kyst, og lagde et moralsk pres på verden.

Præsident Roosevelts hemmelighed

- Officielt kunne USA's daværende præsident ikke hjælpe Kaptajn Schröder og de jødiske flygtninge, men vi ved i dag, at han var med til at sikre de senere fik plads i blandt andet Frankrig og Belgien, afslører museumschef Bent Rønne.

Han har gravet i historien siden det kom frem, at kaptajnen skulle have sin egen udstilling i byen.

Den lille udstilling i Slotsgade er dog langt fra det eneste, som ambassadørerne og de mange gæster er kommet for at se. For de kommer også på rundtur i byens midte, da et permanent stykke historie skal tilføjes i gågaden.

Nu husker vi helten

- Dette sted, Storegade 9, er fødehjemmet for Gustav Schröder!, erklærer borgmester Hans Peter Geil foran forsamlingen midt i gågaden.

De to ambassadører fjerner et rødt klæde fra husmuren og under det skinner en mindeplade.

- Alle kender Oscar Schindler. Men når man kommer til Israel, så er Gustav Schröder næsten lige så kendt. Han er en person som israelerne holder af og nu holder vi også af ham her i Haderslev, lyder det fra borgmesteren.