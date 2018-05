Tysk mand anholdt for 11 tilfælde af blotteri

Politiet har anholdt en 57-årig tysk statsborger og sigtet ham for i alt 11 tilfælde af blotteri i Tønder og Padborg.

Manden er sigtetet for syv tilfælde af blotteri i Bov/Padborg-området i 2014, heraf fem forhold, hvor den sigtede blottede sig mod samme person.

To tilfælde i Tønder i 2016 - også begge tilfælde mod samme person. Et tilfælde i Tønder i 2017. Og så et tilfælde i Tønder natten til torsdag.

Alle forhold i Tønder er begået i samme kvarter.

Den 57-årige har erkendt samtlige forhold, og de forurettede er blevet orienteret om, at politiet nu anser sagerne for opklarede.

57-årig kan komme i fængsel i to år

Den tyske statsborger er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, der kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Efter afhøring blev den sigtede løsladt, og når efterforskningen er afsluttet, venter der manden et retsligt efterspil.

Politiet efterforsker stadig sagen, da der kan være flere forhold.