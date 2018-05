Tysk miljøminister går ind i sagen om udvidelsen af Esbjerg Havn

Den tyske miljøminister Svenja Schultze (SPD) deler Fanøs bekymring for, hvad en udvidelse af Esbjerg Havn kan få af negativ indvirkning på naturen i Vadehavet. Hun lover nu at tage sagen op med den danske miljøminister.

I brevet lover den tyske minister at tage sagen op allerede torsdag og fredag i denne uge, hvor hun alligevel mødes til Trilateral Vadehavskonference i Leeuwarden i Holland med både de hollandske og danske miljøministre. Noget som vækker glæde på Fanø:

- Det er rigtig positivt, at den tyske miljøminister tager sagen op og går ind i problematikken om havneudvidelsen, siger Christian Lorenzen, (K), formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget på Fanø. Han sætter samtidig sin lid til den nyudnævnte danske miljøminister, Jacob Ellermann-Jensen.

- Jeg bider mærke i, at vi har fået miljøminister med en meget grønnere profil, siger Christian Lorenzen.

Fanøs borgmester Sofie Valbjørn (AL) skrev brevet til de tyske og hollandske miljøministre i begyndelsen af maj. På Fanø er de meget bekymrede for, hvad en havneudvidelse på én million kvadratmeter vil betyde for naturen i Vadehavet, og står det til Fanø Kommune, bliver planerne aldrig ført ud i livet.

Vadehavet er beskyttet af vadehavsfredninger, der er Natura 2000-områder, det er Nationalpark Vadehavet, og det er Unesco Verdensarv.

