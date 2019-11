Tysk mindretal: Vi kan ikke fejre Genforeningen

Når Genforeningen næste år bliver fejret med en masse arrangementer i grænselandet, bliver det ikke repræsentanterne fra det tyske mindretal i Danmark, der står forrest.

Sådan lyder det fra Hinrich Jürgensen, der er formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.

- For os er der tale om en 100-års fødselsdag, hvor vi kan fejre at danskere og tyskere er gået fra fjendskab til venskab.

- Men man kan ikke forlange, at vi skal fejre Genforeningen. For her har vi jo ikke noget at fejre, lyder det fra Hinrich Jürgensen.

Formanden forklarer, at for ham er 1920 mere året hvor Syd- og Nordslesvig blev delt i to, og efterlod et tysk og et dansk mindretal på hver sin side af grænsen.

Det tyske mindretal er lørdag samlet til den årlige Deutscher Tag i Tinglev.

Her bliver nogle af de mest aktuelle mindretalsemner diskuteret blandt de godt 500 deltagere.