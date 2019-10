Tysk par fanget af tidevandet: 11-årig datter slog alarm

Søndag sidst på eftermiddagen blev flere timers ventetid i en bil i klitterne på Rømø Sønderstrand nok for en 11-årig tysk pige.

Forældrene var gået en tur på Rømø Sønderstrand ved middagstid, og pigen kunne ikke få kontakt til dem.

- Som timerne gik, blev hun bekymret over, at forældrene ikke vendte tilbage, og da strømmen på hendes mobil var røget, kontaktede hun nogle andre turister på stedet for at få hjælp, oplyser presserådgiver ved Forsvaret Christer Haven til TV SYD.

Det endte med, der blev slået alarm klokken 16.02, og folk fra Rømø Redningsstation kørte ud for at lede efter forældrene.

- Vi fandt dem helt ude på sydspidsen af Sønderstranden, hvor de gik i cirka en halv meter vand, fortæller Henrik Manø Stenrøjl Kristensen fra Rømø Kystredningstjeneste.

I mellemtiden ankom også en helikopter fra forsvarets Search and Rescue (eftersøgning og redning) i Skrydstrup, men den kom ikke i brug.

- Parret blev samlet op i vores Unimog, der kan køre i op til en meter vand, så helikopteren blev aflyst siger Henrik Manø Stenrøjl Kristensen.

Ville ikke med i redningsbilen

Det tyske par var dog ikke af den opfattelse, at de havde været i fare og ville først ikke med i bilen.

- Vi vurderer heller ikke, at de var ikke i fare, da vi fandt dem, da tidevandet ikke var stigende. Men det kan lynhurtigt blive farligt, når mørket falder på, så vi fik dem overtalt til at lade os køre dem ind på land igen, siger Henrik Manø Stenrøjl Kristensen.

Det er tredje gang i år, at Rømø Kystredningstjeneste har måtte hjælpe folk, der er blevet overrasket af tidevandet.