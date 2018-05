Tysk politi efterlyser video fra livsfarligt stenkast

Lastbiler med videoudstyr har måske optaget stenkast mod dansk kvinde

Tirsdag aften blev en dansk kvinde hårdt kvæstet, da nogen kastede en stor granitsten fra en motorvejsbro ned på hendes bil. Det skete lige syd for den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Nu efterlyser politiet i Flensborg langturschauffører, som måske har optaget noget med køretøjernes videoudstyr. Politiet er særligt interesseret i optagelser mellem klokken 21.00 til 23.00 på motorvej A7.

Flensborg Politi håber, at nogle af lastbilerne har kørt med tændt videoudstyr, og at der er optagelser, som kan bidrage til opklaringen af forbrydelsen. Andre typer af vidner er naturligvis også velkomne til at henvende sig. Det kan ske til Flensborg Politi på (+49) 0461 - 484 0.

Flere farlige stenkast

Den 58-årige kvinde var lige kørt over landegrænsen fra Danmark. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken, men meldes uden for livsfare. Politiet ser hændelsen som et forsøg på manddrab.

Cirka en halv time før var der ti kilometer længere sydpå kastet en anden stor sten fra en motorvejsbro, og tysk politi oplyser, at der siden februar har været andre lignende stenkast i Nordtyskland.