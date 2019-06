Tysk sommerfest samler tusinder

Lørdag mødes 4.000 børn og voksne fra det tyske mindretal i Knivsbjerg til den årlige sommerfest.

Ved Sønderjyllands højeste punkt er festlighederne i gang. Festivalteltene er skudt op, sportsbanerne kridtet op, og stemmerne er varmet op. Lørdag mødes omkring 4.000 mennesker ved Knivsbjerg til det tyske mindretals årlige sommerfest.

Bag arrangementet står Deutsche Jugendverband og Lasse Tästensen. Han har været i gang med planlægningen siden september.

- Det tager ret lang tid at planlægge. Især fordi der er så mange forbund og mennesker, der engagerer sig i det, siger Lasse Tästensen, der har haft allermest travlt de seneste par uger.

Vejret har Forbundet dog ikke kunnet kontrollere, men solen titter frem og lover andet end regn og blæst. Heldigvis, da mange af dagens aktiviteter er udendørs: Sportsturneringer, trampoliner, eventyrland for de mindste og livemusik.

Sommerfest ved Sønderjyllands højeste punkt

Hele arrangementet finder sted ved Knivsbjerg, som er Sønderjyllands højeste punkt. Og lige præcis det sted har en særlig betydning for det tyske mindretal.

- Det var det oprindelige mødested for mindretallet, derfor er det et betydningsfuldt sted for os, siger formand for Deutsche Jugendverband Jasper Andresen. Han forklarer, at sommerfesten har fundet sted siden 1895 og kun har været aflyst i perioder med krig og konklifter.

Formålet med arrangementet er, at folk kan møde nye mennesker eller gamle bekendtskaber og styrke fællesskabet.

- Man ser folk, man ikke har set hele året. Vi er jo spredt over hele Sønderjylland. Men det skal også bare være en hyggelig dag sammen med venner og familie, siger han.

Han understreger, at selvom Knivsbjergfest er arrangeret af Deutsche Jugendverband for det tyske mindretal, så er alle mere end velkomne.