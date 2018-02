Tyske Malthe vil læse i Sønderborg

SDU Sønderborg havde lørdag arrangeret bus fra flere tyske byer, så det ikke kun var danskere, der mødte op til dagens åbent hus arrangement. Tyske Malthe Tramsen var en af dem, der ønskede at blive klogere på uddannelserne.

Flere hundrede unge mennesker – både danskere og udenlandske, var lørdag mødt op til åbent hus på SDU i Sønderborg.

SDU Sønderborg havde for ottende gang arrangeret transport fra og til flere tyske byer – helt gratis. En af dem, der hoppede ombord på en bus, er gymnasieeleven Malthe Tramsen. Han havde taget turen over grænsen fra Itzehoe for at snuse til uddannelsesmulighederne.

- Jeg vil gerne have et indblik i, hvordan universitetet er her, siger Malthe Tramsen på tysk.

Al undervisningen på uddannelserne forgår på engelsk, og det er netop en af de ting, der tiltaler Malthe Tramsen.

- Jeg tror, at det er bedre at studere på engelsk – så kan man også forstå flere mennesker. Det er vigtigt for mig.

Et internationalt studiemiljø

SDU Sønderborg håber, at arrangementet kan lokke flere tyske eller andre udenlandske studerende til.

- Vi gør det, for at vise uddannelserne. Så håber vi, at de bliver studerende her og senere hen arbejdskraft, der bliver i området til glæde for de lokale virksomheder, siger Per Boisen, afdelingsleder, Studieservice, SDU Sønderborg.

Han forklarer, at det er vigtigt med et internationalt studiemiljø med forskellige sprog og kulturer. For Malthe Tramsen har lørdagens arrangement også gjort ham klogere.

- Universitet er meget moderne og stort. Alle er meget venlige og her er mange muligheder. Det er virkelig godt.