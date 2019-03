Tyske Svenja er flyttet til Danmark: -Jeg skal ikke herfra igen

Ejendomspriserne er steget voldsomt i Flensborg, så flere tyskere flytter nu til Danmark. Én af dem er Svenja Bohn, og hun elsker alt ved Danmark.

En dansk vimpel hænger i flagstangen.

Der er også et dansk flag og ordet ”velkommen” på hoveddøren og i stuen står to små danske træflag i vindueskarmen og et på spisebordet.

- Først var det på grund af de billige huse, at vi flyttede hertil, men nu er det meget mere end det, som gør, at vi bliver boende, fortæller tyske Svenja Bohn på næsten flydende dansk. Hun arbejder som børnelæge i Tyskland, og sammen med sin mand flyttede hun til Padborg for omkring tre år siden.

Tyskerne kommer Siden 2013 er antallet af tyske statsborgere, der årligt flytter til Aabenraa Kommune, fordoblet.

Omkring 250 tyskere vælger årligt at flytte til kommunen.

Valgte dyrt hus fra

Økonomien var uden tvivl den største faktor, da familien tog beslutningen om at skifte hjemlandet ud med nabolandet, Danmark.

- Hvis vi skulle købe et hus i et smukt område i Flensborg, så var det for dyrt. Vi vil gerne have et hus, men vi vil også gerne have et godt liv. Vi vil gerne rejse, have råd til ferie og spise på restaurant, forklarer den tyske tilflytter.

Et lille skilt byder gæster velkommen i - selvfølgelig på dansk. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen

Sammen med manden lever hun et aktivt liv med surfing og sport. Ved at købe et hus i Padborg frem for Flensborg var der også råd til en lille minibus med plads til både surfboard og barn.

Dansk hygge, nabofællesskab og familien i centrum

På væggen i det tyske hjem hænger et skilt med et enkelt ord. Ordet er 'hygge'. Og for Svenja Bohn er ordet præcis det, som indkapsler alt det, hun elsker ved Danmark.

- Vores naboer inviterer os ind i der hjem til kaffe og boller, det er ikke så meget noget, man gør i Tyskland, siger hun. Hun ser det som en stor og skøn kulturforskel, at danskerne er mere familiære og nære overfor hinanden.

- Vi oplever også, at børnene er meget mere i centrum. Selvom man bor i en lille by som Padborg eller Bov, så er der fastelavns- og høstfester for børnene, ja selv en fest for brandværnet har de fundet på, fortæller Svenja Bohn og griner, mens hun prøver at remse andre fester op.

Et typisk hus Danmark, som tyskerne elsker. Annoncen for huset er set over 100.000 gange. Foto: Arkiv

-Vi bliver i Danmark

Familiens lille søn går i børnehave hos det tyske mindretal i Danmark, og værdien i at vokse op med to kulturer er en af grundene til, at familien har tænkt sig at blive i Danmark.

Du kan ikke oversætte ordet ”hygge” til tysk, men du kan føle det, når du bor i Danmark. Svenja Bohn

- Lige nu er jeg rigtig glad for mit arbejde i Tyskland, men på længere sigt, så kunne jeg godt forestille mig at arbejde i Danmark. Jeg tænker, at folk også er rigtig venlige på arbejdet her. Det har jeg hørt fra venner, forklarer børnelægen.

Fremtiden for familien er uden tvivl i Danmark, og der er endda et ekstra værelse i huset til, når sønnen skal have en lillebror eller lillesøster, som også skal vokse op med fødselsdagsflag i kagen. For Svenja er vild med Danmark.

- Du kan ikke oversætte ordet ”hygge” til tysk, men du kan føle det, når du bor i Danmark.