Det tyske mindretal jubler over mange tyske tilflyttere – men det stiller dem også i et dilemma

Men her opstår dilemmaet, for hvornår er man en del af det tyske mindretal og har forgangsret til det tyske mindretals skoler?

Her er I vel nødt til at benytte nogle kriterier for at vurdere det?

- Ja, og det er så det, vi gør. Selvfølgelig vil vi helst optage så mange som overhovedet muligt for at hjælpe Danmark med at integrere de tyske tilflyttere. For det er jo folk, der bosætter sig i området, de køber huse her og de kan måske afhjælpe arbejdsmangel, siger Hinrich Jürgensen og uddyber:

- Først og fremmest handler det om, hvornår de tilmelder deres børn, og hvor meget plads der er. Vi har også nogle kriterier for her-bosiddende familier. Der kan være nogen, som måske har søskende i vores institutioner, og så skal der være plads til børn af vores medarbejdere. Der er nogen, der kan falde udenfor det, og dem kan vi så være nødt til at afvise, siger han.

Ingen planer om udvidelse

Umiddelbart er der ingen planer om at udvide det tyske mindretals skoler, for ifølge formanden er der ikke økonomi til det, og samtidig kan han endnu ikke vide sig sikker på, hvor længe de tyske tilflyttere bliver i Danmark.

Har I overvejelser om, hvor mange I vil have med i mindretallet?

- Det har vi sådan set ikke, for det handler om, hvad vi har af rammer. Selv hvis de ikke får deres børn i vores skoler, så kan de jo godt være en del af vores roklub eller af vores sportsforening og så videre, siger han.