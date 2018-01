Tyskerne vil ikke opgive Mindretallenes Hus i Flensborg

Mindretallenes Hus i et pakhus i Nørregade, Flensborg, er dødt. Men ideen lever videre.

Selv om kulturminister Mette Bock afviser en ansøgning på ca. 10 mio. kr. fra det danske mindretal til renovering af et pakhus i Flensborg, som skulle rumme et Mindretallenes Hus, så er ideen ikke død, og de første signaler fra den tyske side efter det danske nej er, at de gerne vil fortsætte.

- De første spæde signaler fra tysk side tyder på, at de gerne vil fortsætte med ideen Mindretallenes Hus. Men nu må vi i SSF og mindretallet først gå i tænkeboks for at se, hvordan vi vil gå videre, siger Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, SSF, til TV SYD.

Onsdag aften er der ekstraordinært møde i SSF om situationen efter afslaget fra den danske kulturminister. Dagsordenen vil være at finde nye veje til at realisere visionen om at inspirere andre landes grænseregioner til fredelig sameksistens. Den dansk-tyske grænseregion er et enestående eksempel herpå.

Visisonen skal bl.a. rumme et dokumentationscenter om mindretalsviklår og FUEN, som er den europæiske paraplyorganisation for cirka 90 mindretal. Organisationen har siden 1980’erne haft hovedkontor i Flensborg.

På det ekstraordinære møde i SSF onsdag aften vil formand Jon Hardon Hansen foreslå, at et stærkt omdiskuteret renoveringsprojekt af et pakhus til formålet i Flensborgs Nørregade droppes, men at SSF holder fast i ideen.

En omfattende intern diskussion i det danske mindretal om pakhusprojektet har været ministerens begrundelse for at afvise bevillingen.

- Jeg vil foreslå at vi dropper pakhusprojektet, og at vi nu tager kontakt til vore tyske partnere i Berlin, Kiel og Flensborg, som har været meget optaget af Mindretallenes Hus. Vi vil gerne i samarbejde med andre danske organisationer og med FUEN drøfte, hvad der kan gøres for at realisere ideen om Mindretallenes Hus i nye rammebetingelser, siger Jon Hardon Hansen til TV SYD.

