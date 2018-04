Tyv på fransk visit efterlod venligt takkebrev

Det var en tyv af den mere høflige slags, der søndag begik indbrud i et sommerhus ved Aabenraa. Han sørgede nemlig for at efterlade et pænt takkebrev på fransk.

I brevet skriver tyven, at han er en vagabond, der har boet i huset i to dage. Her har han brugt badet, sovet og spist godt samt drukket alkohol. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi, der har fået brevet oversat. Derudover takker den høflige tyv hjerteligt for opholdet, som altså ikke var blevet aftalt med ejeren af sommerhuset. Indbrudet blev opdaget søndag og udover takkebrevet havde tyven såmænd også klippet hækken, slået græsset og sørget for at stille den brugte service i opvaskemaskinen. Trods takkebrev og oprydning skal tyven dog ikke forvente, at ordensmagten ser på sagen med mildere øjne. På trods af det venlige takkebrev og havearbejdet oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at sagen fortsat bliver efterforsket som et helt almindeligt indbrud.