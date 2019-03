Politiet efterlyser: Tyv stak af med dåbskande og dåbsfad

Sydøstjyllands Politi efterlyser en lang række genstande, der er forsvundet efter et indbrud i Vær Kirke ved Horsens.

Der mangler noget, når kirkegængerne for tiden besøger Vær Kirke.

Natten til mandag blev der begået indbrud i kirken, og her løb tyven eller tyvene med en række af kirkens genstande.

Og indtil videre er de pist borte.

Nu vælger Sydøstjyllands Politi at efterlyse de stjålne genstande, der har stor affektionsværdi for kirken.

- Flere af genstandene stammer fra omkring år 1550, og vi synes, det er meget træls, at de nu er forsvundet, siger Frank Poulsen, graver ved Vær Kirke til TV SYD.

Ikke den store værdi i penge

Ifølge graveren er de fleste stjålne genstande fremstillet i messing, og har derfor ikke den store metalværdi. Men for kirken er det en helt anden sag, da de har været en del af kirken siden 1600 tallet.

Der er samlet forsvundet 45 små lysestager, et dåbsfad, en dåbskande, en syvarmet alterstage samt to andre alterstager.

Tyven eller tyvene forsøgte også at skaffe sig adgang til kirkens værdiskab med en vinkelsliber, men det lykkedes ikke, fortæller Frank Poulsen.

En 43-årige mand blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage for indbrudet i Vær Kirke. Han nægter at have begået indbruddet.

Hvis du har kendskab til de stjålne effekter kan du henvende til Sydøstjyllands Politi på 1 1 4.

Der er forsvundet 45 af denne type lysestager Foto: Privat

Her ses de forsvundne alterstager Foto: Privat