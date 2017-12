Tyve brød ind hos Vagn Aage og stjal pensionisternes penge

Vagn Aage Dahlhus havde indbrud juleaften. Tyvene stjal pensionistklubbens penge og smed sengetøjet ud på gulvet.

- De brød ind her, siger Vagn Aage Dahlhus og fjerner et par isolerende håndklæder fra vindueskarmen i køkkenet, for at vise, hvor tyvene kom ind i huset.

Vagn Aage var til julefest hos sin datter og svigersøn, men festen sluttede brat for hans vedkommende, da hans telefon ringede.

- Jeg blev ringet op, at der var indbrud, og at jeg skulle komme hjem, for politiet stod her, fortæller Vagn Aage Dahlhus til TV SYD.

Vagn Aages hus var ikke det eneste på vejen, der havde julebesøg af uvelkomne gæster. Flere andre af rækkehusene på Engtoften i Fredericia havde indbrud juleaften og nat.

Kun ting af værdi og kontanter

Vagn Aage Dahlhus viser rundt i sit hus, hvor tyvene kun er gået efter ting af værdi. Hans porcelæn havde de ikke rørt.

- Skabene var åbne. Men det er jo porcelæn og sådan noget, men det er porcelæn, og det er jo ikke det, de går efter, siger Vagn Aage, mens han åbner skabet og viser, hvordan tallerkenerne stadig er pænt stablet. Heller ikke figurerne af kongeligt porcelæn på hylden ovenover har de rørt. Til gengæld har de besøgt hans lille kontor.

Vagn Aage Dahlhus er formand for den lokale pensionistforening, og på kontoret havde han en bunke med små breve liggende. Alle sammen med mindre pengebeløb fra medlemmerne i.

- Der er 25 kuverter med 50 kroner i hver, og der er 5 kuverter med 150 kroner i hver. Og de har tømt dem alle sammen, og bare smidt dem rundt, siger en ærgerlig Vagn Aage.

I alt vurderer han, at tyvene har stjålet for omkring 4000 kroner.

Også genboen havde indbrud

En af genboerne på vejen er sluppet billigere. Ove Sørensen havde også indbrud for et år siden, og han havde ingen kontanter i huset. - Jeg troede, at de ville tage computeren, men den har de ladet blive, siger Ove Sørensen.

I hans soveværelse har tyvene væltet tøj og indhold fra skuffer ud på gulvet i deres søgen efter værdigenstande. Der ligger det stadig spredt ud på gulvet. Men tyvene er taget derfra uden det store udbytte.

- Jeg tror ikke de kommer her mere. Jeg tror, jeg er plottet ind på sådan et excelark, hvor der står, at ham der, han har ikke noget, der er værd at komme efter, siger Ove Sørensen, og griner lidt, da han fortæller om de tomhændede indbrudstyve.