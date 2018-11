Tyve gik efter PH-lamper

I Esbjerg blev der stjålet PH-lamper fra tre private hjem natten til lørdag. Politi formoder, at gerningsmændene kan være de samme i to af tyverierne.

I løbet af fredag aften og nat er der stjålet PH-lamper fra tre private hjem i Esbjerg.

Første indbrud er på Odinsvej klokken 20.20, hvor to unge mænd bliver opdaget i færd med at stjæle en PH-lampe af modellen Koglen. De to mænd stikker af på en nyere sort PGO-knallert. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Beboerne var ikke hjemme, men en person ser de to gerningsmænd og anmelder indbruddet. Gerningsmændene beskrives som 20 år, 180 centimeter høje, den ene har lyst hår og var iført en blå dynejakke.

20 minutter senere på Sædding Strandvej bliver to PH-lamper stjålet fra en villa. Her kom tyven/tyvene ind ved at knuse en rude.

Politikommissær Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at der kan være tale om samme gerningsmænd ved de to indbrud.

- Metoden ved to af indbrudene ligner hinanden, men den tredje er vi mere usikre på, siger politikommissæren til TV SYD.

Tidligt på morgenen klokken 05:30 er der indbrud i endnu en villa. Denne gang er det i Jyllandsgade, hvor tyven/tyvene knuser en rude og stjæler en PH-bordlampe i krom.