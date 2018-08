Tyve løb med pengeskab midt om natten - men fik lang næse og grønne fingre

Selvom der var personale til stede på døgnåben servicestation i Hedensted, løb tyve ubemærket med et tungt pengeskab. Formentlig har de fået en lang næse og grønne fingre, da pengene i skabet var sikret med en farvepatron.

Natten til søndag den 5. august blev der i løbet af natten stjålet et pengeskab fra Circle K-tankstationen i Hedensted. Der var tale om et særdeles godt fastboltet pengeskab, men alligevel lykkes det gerningsmændene at få det bugseret ud og væk. Vi tror, der må have været flere om at håndtere pengeskabet.

Da pengeskabet blev flyttet udløstes en grøn farvepatron og pengesedlerne farvet grønne. Pengeskabet blev dagen efter, mandag den 6. august, fundet opbrudt i True Skov ved Tilst vest for Aarhus.

Politiet har undersøgt skabet og kunne konstatere, at det var blevet opbrudt ved brug af en vinkelsliber. Ved siden af pengeskabet blev der fundet en pengeseddel med grøn farve på – en rest af et større beløb, som pengeskabet indeholdt, da det blev stjålet.

Der er altid mindst to ansatte på arbejde om natten på den døgnåbne servicestatonen i Hedensted. De to hørte på et tidspunkt lyde fra det lokale, hvor pengeskabet stod i en fjerneste ene af bygningen. De nåede dog kun at se bil køre fra stedet.

Nu søger Sydøstjyllands Politi på Facebook vidner, der har set eller hørt noget mistænkeligt i Hedensted natten til søndag den 5. august - eller siden har set folk med grønne fingtre eller modtaget pengesedler med grønne pletter.