Ubekymret borgmester ser muligheder i ny træningscentral

Haderslev borgmester forventer ikke, at et ny træningscenter for kampfly giver lydgener. Til gengæld ser han muligheder.

Hvis alt går efter planen, så bliver Flyvestation Skrydstrup træningscenter og kommandocenter for de nordeuropæiske F35-kampfly.

-Vi er selvfølgelig stolte af, hvis det lykkedes. Vi har arbejdet med de her planer i over to år. Men det er nyt for os, at det bliver et virtuelt træningscenter, siger H.P. Geil (V), borgmester for Haderslev Kommune.

Kommandocentralen bliver placeret fysisk på Flyvestation Skrydstrup, hvor det i princippet kommer til at foregå via en skærm. Hvis det er NATO-fly, der deltager, så flyver de ud fra deres egne baser i England, Holland, Polen eller Norge og udover Nordsøen, imens træningen bliver kommanderet fra Skrydstrup, inden flyene vender tilbage til deres hjembase.

Kan være med til at skabe jobs

Borgmesteren regner med, at et måske kommende center til at starte med kan skabe omkring 30 arbejdspladser. Hvor meget det kan udvikle sig til på længere sigt og dog svært at forudsige.

Læs også Flytræning kan give jobfest

-Når der er Nato-øvelser, så vil de andre lande være til stede med en del mennesker for at overvære træningen via skærmene. Det giver behov for både overnatninger og bespisning på restauranter. Jeg kan ikke vide, om det kommer til at gå sådan, jeg kan kun håbe, siger H.P. Geil.

I forbindelse med de danske F35-kampflys planlagte placering på Skrydstrup Flyvestation, her flere udtrykt bekymring over de mulige støjgener. Hvis træningscentralen bliver til noget, så kommer det dog ikke til at betyde mere støj ifølge borgmesteren.

Støj bliver ikke et problem

H.P. Geil forklarer, at fordi flyene fra de andre nordeuropæiske lande flyver med udgangspunkt fra base i deres hjemlande og træner omtrent 350 kilometer ud for Veskysten, så kommer det ikke til at give ekstra støjgener i Skrydstrup.

Læs også Politiker frygter for F-35-støj langs Vestkysten

Flyene kommer til at træne udover Nordsøen, og Haderslev borgmesteren tror ikke, at vestkystkommunerne kommer til at lide på baggrund af det.

-Hvis det lykkedes for dem, så satses der på at få nogle antennefaciliteter ud på boreplatformen, der betyder, at de faktisk kan flyve længere ude og få signalerne, så flyvningerne foregår langt fra land. De flyver jo fra andre destinationer udover Nordsøen, så der forventer jeg ikke, at det give nogen som helst problemer, siger H.P. Geil.