Ud med kul - ind med havvand til at varme din stue op

Det kan lyde omsonst. Men den er god nok. Varmen fra havet kan udnyttes til at forsyne husstande med fjernvarme.

- Ved at udnytte den spildvarme eller den varme, man har i havet, så behøver vi ikke bruge fossile varmekilder som kul, olie eller gas, siger Kenneth Jørgensen, der er projektchef i DIN Forsyning i Esbjerg til TV SYD.

Der skal nemlig findes et alternativ til varmeforsyningen i Esbjerg, når det nuværende kraftvarmeværk - Esbjergværket Blok 3 - lukkes i april 2023. Siden 1992 har det eksisterende kraftvarmeværk leveret kulbaseret varme til byens borgere, men ambitionen med det nye projekt Fremtidens Fjernvarme er noget mere grøn.

Det kommunaltejede forsyningsselskab DIN Forsyning står for projektet, og som det ser ud nu, bliver det varmen fra havet og en varmepumpe, der skal opvarme esbjergensernes stuer.

- Der bliver brændt nogle tusinde tons kul på det eksisterende kraftvarmeværk, og den CO2-påvirkning forsvinder med de nye anlæg vi bygger. Det er en stor miljøgevinst for Esbjerg og hele Danmark, at vi får skåret væsentlig ned på vores CO2-udledning, siger projektchefen.

Den største varmepumpe i Danmark

Med den nye løsning bliver der ikke brændt fossile brændstoffer af, men derimod vil der blive brugt strøm.

- Vi har prioriteret at bruge elektricitet i vores varmeforsyning. Og en intelligent måde at bruge elektricitet på er at bruge det i en varmepumpe til at trække varme ud af luft, havvand eller spildevand, siger Kenneth Jørgensen.

- Det geniale ved projektet er, at vi udnytter den gratis varme, der er i Vadehavet her til at producere varme til Esbjergs varmekunder, siger Kenneth Jørgensen, projektchef i DIN Forsyning. Foto: Sofie Dupont

Der findes eksempler på lignende varmepumper, der udnytter spilde- eller havvand i Danmark. Men anlægget, der skal opføres i Esbjerg, er i en helt anden skala.

- Den størrelse varmepumpe, vi skal bruge her på 50 megawatt, er som udgangspunkt den største, der er på vej i Danmark, siger projektchefen.

Den nye havvandsvarmepumpe etableres på havnen i Esbjerg, og det er ifølge projektchefen en hel ideel placering.

- Vi har nogle rigtig store havmølleparker herude, og der kommer rigtig meget havvindmøllestrøm ind, siger Kenneth Jørgensen.

Varmepumpen kommer til at køre året rundt, men i de kolde vintermåneder vil der blive behov for at fyre lidt ekstra op for varmen. Derfor har de valgt at kombinere varmepumpen med en flisanlæg, som kan varme vandet ekstra op.

- Den løsning vi har, gør os mere robuste over for fremtiden. Vi spiller både på elektricitet og flis, så skulle forholdet ændre sig, så kan vi også skifte om og lave lidt mere varme på flis, hvis elektriciteten bliver billigere, siger han.

Projektet er sendt til projektgodkendelse hos varmemyndigheden, som er Esbjerg Kommune.