Udenlandsk narkobilist fik stor bøde

En udenlandsk bilist forsøgte søndag aften at køre ind i Danmark. Det skulle han nok ikke have gjort, da han blev snuppet med narko og en ulovlig kniv i bilen af grænsekontrollen.

Søndag aften forsøgte en bilist at køre over grænsen ved Frøslev, men blev taget af grænsepolitiet, som mistænkte vedkommende for at være påvirket af narkotika, skriver grænsepolitiet på twitter.

Bilisten blev anholdt og sendt en tur på skadestuen for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge om, der er narkotika i blodet.

Da bilen blev undersøgt fandt politiet desuden en ulovlig springkniv samt skunk.

Alt sammen udløste det en bøde på 7000 kroner og et bødedepositum på 7.500 kroner for narkokørsel, da vedkommende er udenlandsk statsborger.