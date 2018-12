Udenlandske tyveknægte skal stoppes på vej ud af landet

Mere politi og flere toldere ved grænsen skal stoppe kriminelle på vej ud af Danmark med tyvekoster - regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge 20 millioner på en styrket politiindsats

Dansk Folkeparti havde ønsket en egentlig udrejsekontrol på samme måde, som vi i dag kontrollerer trafik og mennesker, der rejser ind i Danmark.

Kravet blev fremsat med det formål at få stoppet omrejsende kriminelle i at tage på tyvetogt i Danmark og bagefter køre kosterne ned over grænsen uden at risikere at blive stoppet.

Men det ønske kom partiet ikke igennem med i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Til gengæld er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at afsætte godt 20 millioner kroner til særlige politikontroller målrettet udenlandske kriminelle, der fragter tyvekoster ud af landet.

Partiets retsordfører Peter Kofod siger til TV SYD, at han er glad og godt tilfreds med det opnåede resultat.

- For få uger siden kunne intet lade sig gøre, når det handlede om kontrol ud af landet. I det lys har vi landet en meget tilfredsstillende aftale, siger Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.

Derudover skal der bruges godt 50 millioner på at stoppe smugleri af blandt andet narko og våben. Det betyder, at vi igen vil se toldere direkte på landegrænsen.

Pengene skal bruges til at ansætte 20 toldere og avanceret kontroludstyr. Opgaven bliver fysisk kontrol af varer ved landegrænsen, men også øget kontrol af post- og pakkeforsendelser