Udenlandske vognmænd får kæmpebøder

To vognmænd fra Hviderusland fik i sidste uge bøder på henholdsvis 22.500 og 80.000 kroner.

Fusk med partikelfiltre og køreskive koster nu store bøder til to hviderussiske vognmænd.

De havde begge manipuleret med lastbilernes AdBlue-systemer, der er med til at neutralisere de sundhedsskadelige partikler, som lastbilerne udleder – og dermed forurener de mere.

Ifølge politiinspektør Jesper Ingelund ved Tungvognscenter Syd sker det tit, at politiet finder vognmænd, der manipulerer med AdBlue-systemerne.

Han mener dog, at det er pudsigt, at politiet på én dag afslører to mænd, der begge er fra Hviderusland.

- Det er bekymrende, og det får os til at holde ekstra øje med dem, siger Jesper Ingelund.

Den ene vognmand fik en bøde på 22.500 kroner, mens den anden fik en bøde på 80.000 kroner, da han også havde snydt med lastbilens køreskive.

Begge vognmænd har erkendt forholdene, men lastbilerne må ikke køre videre, før bøderne er betalt, og lastbilerne er lovlige igen.

