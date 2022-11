15-årig glemmer "udfordringer i livet" på specialfodboldhold

FC Jacobi og DBU

Jeppe Trolle kunne også godt tænke sig at spille i en klub, men siger:

- Ja, hvis jeg var bedre - og hvis jeg ikke havde så mange udfordringer i mit liv.

FC Jacobi er en del af DBUs Velfærdsalliance. Sådan her beskriver DBU selv initiativet:

"... fodbold skal være for alle. Derfor sætter DBU's kommunestrategi fokus på sociale indsatser for at skabe muligheder og rammer, hvor der er plads til og respekt for alle uanset individuelle forskelle. Med inklusion skal flere få mulighed for at blive en del af den lokale fodboldklub og derved foreningslivet."