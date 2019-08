Måske skal Danmarkshistorien skrives om: Udgravninger afslører 50 meter lang vikingehal

De nye udgravninger stammer formentlig fra før 800-tallet.

Det seneste år har arkæologer haft snuden nede i Fredericias jord, og for nylig fandt de et indtil nu ubeskrevet blad af danmarkshistorien.

På et højtliggende punkt lige syd for Fredericia har arkæologer fundet resterne af en vikingehal, der har været op mod 50 meter lang.

- Vi er helt vildt højt oppe med armene. Jeg kan kun komme i tanke om et par enkelte guldfund, der var endnu større, men hvem ved, hvad vi finder, når vi begynder at grave, siger Mads Ravn, forskningschef og museumsinspektør på VejleMuseerne, mens han helt bogstaveligt har armene højt hævet over hovedet. Mads Ravn lægger ikke skjul på sin begejstring.

- På en skala fra nul til ti, så er det her 9,5. Og det er det, fordi der selvfølgelig kan komme noget, der er større og fordi, der ikke er fundet guld. Rent samfundsmæssigt og strukturelt så er det den største gård, der er fundet længe i det jyske fra den her tid, siger han.

Læs også Boede de første konger i Erritsø og ikke i Jelling

Måske nyt kapitel af danmarkshistorien

Ifølge Christian Juel, arkæolog, kan hallen være med til at forklare, hvordan kongemagten i Danmark så ud før Gorm den Gamle og Harald Blåtand.

- De nye fund underbygger teorien om en stærk rigsdannelse i Danmark, længe inden Harald Blåtand skrev det på Jellingstenen. Vi har haft en fornemmelse af det på baggrund af en række skriftlige kilder, men nu har vi fundet nøglen til at dokumentere det, siger Christian Juel, arkæolog og museumsinspektør på VejleMuseerne.

Tidligere troede man, at befæstningen ved Erritsø stammede fra omkring 800-tallet, men de nye fund tyder på, at bygningerne er endnu ældre, og at de kan stamme fra en tid, hvor vi ikke kender alle Danmarks konger.

Hallens har været stærkt befæstet med flere omkringliggende bygninger. De bærende søjler har haft en tykkelse af en meter, og det betyder, at loftshøjden kan have været op til 10 meter.

Læs også Verdensarv i Vejle: Her fik Danmark sit navn

Artiklen er opdateret med nye citater.