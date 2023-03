Michael ville væk fra volden - Nu får han sit ønske opfyldt

Væk fra de hårde dage

Selv om han har set lejligheden en gang tidligere, stiller han sig straks hen til vinduet. Herfra kan han se det travle trafikkryds Stormgade/Spangsbjerg Møllevej

- Jeg kan rigtigt godt lide udsigten og se på trafikken, siger han.

- Bliver det godt at bo her?

- Ja, der bliver fedt. Det har ind imellem været nogle hårde dage i Sjællandsgade 10, siger Michael Hyldig.

TV2 om bostedet

De hårde dage kunne være så hårde, at der blev lavet en dokumentar om bostedet. Vist sidste år på TV2. En dokumentar, der viste, hvor svært beboerne har det, og hvor svært de ansatte havde det i forhold til at sikre sig, når beboere i en rus eller i frustration gik amok.

Men dokumentaren "Sindssygt farligt arbejde" viste også et bosted, der måske nok havde overlevet sin tid rent bygningsmæssigt. Både for beboerne og for de ansatte. Noget godt skete der dog.

- Efter dokumentaren har vi fået et langt bedre samarbejde mellem psykiatrien, politiet og os. Et samarbejde, der fortsætter med at udvikle sig, siger Majbritt Kjems Søberg.

Læs her om TV2-dokumentaren: Du vidste aldrig om du blev stukket ned