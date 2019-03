Sommerhusejere glæder sig: Nu skal der sikres mod oversvømmelser

Haderslev Kommune tager nu de første skridt til at sikre sommerhusområderne ved Kelstrup og Hejsager Strand mod oversvømmelser.

På en kølig tirsdag morgen i marts er der ikke fare for forhøjet vandstand og oversvømmelser på Kelstrup Strand.

Er vejret mere barsk kan både havvand og store regnmængder dog være en trussel. De senere år har sommerhus-ejerne flere gange oplevet, at vand er trængt ind i deres huse.

Det er glædeligt, at der nu sker noget fra kommunens side. Faren for oversvømmelser er et stort problem for os. Egon Mortensen, formand, Grusvejens Grundejerforening, Kelstrup Vest.

Senest var ved nytårstide, hvor der var lagt sandsække ud ved et truende højvande.

Nu har politikerne Haderslev Kommunes plan- og miljøudvalg sagt ja til at udarbejde et kystbeskyttelsesprojekt for omkring 300 ejendomme, der risikerer oversvømmelser ved Kelstrup og Hejsager Strand.

I første omgang skal teknisk forvaltning udarbejde et oplæg om, hvordan de to strandområder kan beskyttes mod oversvømmelser fra både havsiden og landsiden, da oversvømmelser også kan ske, når store regnskyl sender vandet mod kysten.

- Vi har nu taget det første vigtige skridt til en plan for at fjerne faren for oversvømmelse, siger Thies Mathiasen, (DF), der er medlem af Haderslev Kommunes plan- og miljøudvalg.

Beslutningen bliver godt modtaget af Egon Mortensen, der er formand for Grusvejens Grundejerforening, Kelstrup Vest.

- Det er glædeligt, at der nu sker noget fra kommunens side. Faren for oversvømmelser er et stort problem for os. Lad os nu se på en løsning - og så må vi diskutere fordelingen af udgifterne senere, siger grundejerformand Egon Mortensen til TV SYD.