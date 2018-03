Udsatte til gratis påskefrokost

30 socialt udsatte borgere nød i dag en påskefrokost i Kirkens Korshær i Fredericia. Takket været Netto kunne det lade sig gøre.

Langfredag er for mange lig med påskefrokoster, hvor man nyder lidt snaps og god mad.

Det var det også for 30 socialt udsatte borgere i Fredericia i dag. Her havde Kirkens Korshær nemlig inviteret til påskefrokost af mad, der var leveret af Netto.

114 Netto-butikker landet over leverer overskudsvarer til Kirkens Korshær og andre organisationer, så de kan servere påskefrokoster for socialt udsatte borgere. De mange helligdage giver nemlig en del overskudsmad.

Og det sætter de pris på i Fredericia.

Det har været en rigtig god dag i dag. Der har været en god stemning, og folk har været glade. Bjarne Dahlmann, daglig leder, Kirkens Korshær, Fredericia

- Det har været en rigtig god dag i dag. Der har været en god stemning, og folk har været glade, siger Bjarne Dahlmann, der er daglig leder hos Kirkens Korshær i Fredericia.

Påskefrokost er noget særligt

Han fortæller også, at mange butikker er lukkede i påsken, og det er noget, socialt udsatte borgere også bemærker. Netop derfor er det vigtigt, at Netto og de mange frivillige gør det muligt at stable sådan et arrangement på benene.

- Når man kom som gæst her i dag, oplevede man, at der var blevet gjort noget ud af det. Påsken er særlig højtid, og det er vigtigt, at den bliver markeret, siger han.

10 frivillige og ansatte var i dag med til at gøre arrangementet til virkelighed.

Læs også Netto sørger for korshærens påskefrokost