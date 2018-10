Udskældt vognmand om chaufførers forhold: - Loven er overholdt

Kurt Beier Transport bliver undersøgt af politiet for tvivlsomme forhold for udenlandske chauffører i Padborg.

Vognmanden Kurt Beier Transport, der bliver undersøgt af politiet for brud på loven om menneskehandel, mener ikke at have gjort noget strafbart.

Politiet ransagede tirsdag firmaets adresse i Padborg, efter at fagforeningen 3F har afsløret, at chauffører fra især Filippinerne har boet under tvivlsomme forhold.

Læs også Politiet ransager vognmands kontorer for beviser på menneskehandel

Men Kurt Beier Transport venter ikke, at sagen fører til noget. Sådan lyder det fra firmaets advokat Anders K Németh.

- Kurt Beier Transport A/S samarbejder fuldt ud med politiet i undersøgelsen af de forhold, der har været omtalt i dagspressen de seneste dage, siger han.

- Jeg er ganske overbevist om, at det ved undersøgelsens afslutning vil kunne konstateres, at der ikke på nogen måde er sket overtrædelser af gældende lovgivning.

Firmaets direktør, Karsten Beier, ønsker ikke at stille op til interview.

3F: Kummerlige boligforhold

Ifølge 3F har op mod 200 udelandske lastbilchauffører været indkvarteret under kummerlige forhold i lejren hos vognmanden i Padborg.

Billedmateriale, som Fagbladet 3F har skaffet, og TV SYD er i besiddelse af, viser angiveligt, hvordan chaufførerne levede sammen på meget få kvadratmeter i overdækkede anhængere, indtil området blev ryddet tirsdag.

På billederne kan man blandt andet se, hvad der må formodes at være råt kød i et fad, beskidte skummadrasser, vasketøj på snor, snavsede vanddunke og primitivt og nedslidt campingudstyr til madlavning. Du kan se nogle af billederne i videoen herunder.