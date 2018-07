Udsmidning er en ond disciplin: Undskyld mor og undskyld ekskæreste

TV SYDs vestkystreporter Finn Grahndin kaster sig ud i den helt store oprydning. Hver dag i juli skal han finde ting i sit hjem, han kan give til genbrug. 496 ting i alt. Læs hans dagbog fra uge fire her.

Nogle mennesker forstår ikke os med samlergen.

- Nu skal jeg hjælpe dig, siger min kæreste.

Min kæreste er i modsætning til mig vældig god til at smide ud løbende. Hun nyder det faktisk.

Jeg har stået og rystet på hovedet af, at ting, som hun - set med mine øjne - sagtens kunne bruge, blev hevet ud af skabe og skuffer for at blive givet væk eller sendt til genbrug.

Hun ryster til gengæld på hovedet af mig:

- Hold op, hvor har du meget lort.

Meget diskret kvinde.

Det har været svært og er det stadig indimellem. Ting bliver lagt ned i smid-ud-bunken og sat tilbage på plads og måske lagt ned i bunken igen. Men øvelse gør mester, og jeg er klart blevet bedre til at finde ting, der sagtens kan smides ud:

Tag nu skuret for eksempel. Der hvor "mine" mus har indlogeret sig uden at betale husleje. Ved en ny, mere gennemgribende gennemgang af mine ting i skuret, finder jeg mine to telte. Hurra. Men ak. I en sørgelig forfatning.

Begge er de hakket minutiøst i stykker af musene. Sig mig, ved mus ikke, hvad et godt telt koster? Nu er der krig. Med kemiske våben og det hele. Nu skal de UD. Og da genbrugsafdelingen næppe tager imod dyr med ødelæggende hugtænder, så må de dø. DØ!

Således ildrød i hovedet går jeg endnu mere iltert til værks med at få smidt væk.

Dag 19

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Min datter er på besøg. Hun er ligesom min kæreste ikke bebyrdet af samlergenet.

Hun finder en glasvase. Gamle elektriske tandbørster - hmm, værsgo - og to kondomer. De kommer med i regnskabet, selv om min datter indrømmer, at de nok er fra hendes afdeling. Husk: Tjek lige udløbsdatoen, hvis du overvejer at købe dem på loppemarkedet den 5. august på X-perimentet :-)

En ældre TV SYD-jakke er på vej ud (men må nok hellere lige spørge bossen, om det er okay).

Er dit barn på dybt vand, har jeg smidt en redningsvest ud. Endnu en gammel jakke (hvor mange jakker har jeg egentlig?) og fire puslespil.

Jeg elsker puslespil og kan "forsvinde" helt, når jeg samler et billede fra de østrigske alper eller en kanal i Amsterdam. Men hvornår er der tid? Never.

Og så 12-14 enlige strømper, som vaskemaskinen gerne producerer ad libitum. Man har et par. Vasker dem, og vupti kommer der to ud, der ikke matcher hinanden. Et endnu aldrig løst mysterium.

Dag 20

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

I kælderen finder min datter minsandten en kasse med elektronik.

Helt ærligt så er jeg lidt rystet over, hvor meget af den slags, jeg har liggende. Vi snakker trods alt kun om en lille familie.

Men beholdningen er åbenbart uendelig stor. iPods, høretelefoner, opladere, kabler, ledninger og dimsedutter, der måske måske-ikke dur til noget.

Den lyserøde t-shirt? Det er en bonusting - kun til dig.

Dag 21

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Nu skal der kæmpes. For jeg har noget med glas.

Glas er smukt og stærkt og skrøbeligt på samme tid og kan fås i utallige smukke designs. Og mindre smukke! Mine er næsten alle gamle. Ikke noget af værdi, tror jeg, men nogle der står og glæder mig.

Og jeg har mange. Samlet gennem mange år. Uden at blive brugt. Alle de glas til portvin, sherry, likører og jeg-skal-give-dig-skal-jeg står og optager plads. Uden nogensinde at få lov at mærke et par læbers blødhed mod glassets hårde kant.

Under drillende heppen fra min datter og min kæreste finder jeg hele 21 glas. Tabet kan stort set ikke ses på hylderne (hov, der er kun 15 glas på fotoet. Godt set, men min bakke var for lille, og der kommer 21 styk).

Dag 22

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Noget af det, man smider ud, er ting, man har fået forærende. Så har man det stående/liggende/hængende. Fordi man ikke kan tillade sig at smide det ud.

Eller det er måske en fin nok gave, men man bruger den ikke, eller den er forældet, eller den er ikke helt.... Du ved, den er måske lidt for meget tante Olivia-agtig, ikke?

10 bøger ryger ud på den konto. Jeg må derfor sige "undskyld mor" - igen (jow-jow kunstbøgerne er da flotte). Undskyld tyske ekskæreste Margarethe (bogen om børnefødsler var måske dengang en lille antydning?). Undskyld naturvejleder Trine (fin bog om børn og naturen, du har skrevet). Udsmidning er en ond disciplin.

Endelig: To krus proppet med kuglepenne stjålet fra TV SYD. Undskyld TV SYD.

Skulle undskyldningerne ikke virke, har jeg garderet mig med en cykelhjelm - og en kikkert, så jeg kan se, når vrede fjender nærmer sig.

Dag 23

Ønskes: En trailer til at tansportere alle tingene ned til X-perimentets loppemarked.

Haves: En masse ting, der er blevet smidt ud. Efter i dag endnu mere.

Et udslidt tørrestativ. En udmærket kontorstol i 00'er-design. En metalkurv, som en UFO har sat på min terrasse (aner ikke, hvordan den er blevet min ejendom). To store kufferter i hardcover. Fire større plastikkasser uden låg. En festivalstol med bidemærker fra... Nej ikke et hidsigt festivalband, men fra mine mus!

Et maleri begået af min søn. Han har sagt god for det. Og på billedet anes et lidt udfordrende stykke kvindetøj, som min datter oplyser er købt i Nasty Gal. Jeg tør ikke vise den helt. Af hensyn til svage sjæle.

Dertil andre - mindre udfordrende - tøjstykker. En stor CD-reol. Og meget mere.

Dag 24

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Projektet er blevet en familieting. Mine børn hjælper mig med at tage fotos af mig og med at finde egnede emner.

Vi roder med andre ord i familiens fortid. Med mange minder, som ting vækker til live. Ikke mindst de ting, der har tilhørt børnenes afdøde mor.

Ved bordet sidder vi og kigger på en masse smykker. "Kan du huske den her?", "har hun virkelig gået med den her, far?" og "hun havde godt nok en lidt flippet smag". Nu er det på tide, at de kommer til at gøre en anden kvinde smuk.

Dag 25

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Det er altså ret sjovt, hvad man kan finde i gemmerne.

I kælderen ligger der en blokfløjte. En blokfløjte? Aner ikke, hvem der har placeret den der. Selv har jeg ikke så meget som en kvart tone i livet og vil drive naboerne til vanvid, hvis jeg kastede mig ud i at prøve. Ud.

En hat. En hat? Jamen, jeg går ALDRIG med hat. Ud.

En cykelhjelm. Jeg indrømmer: Har aldrig kørt med cykelhjelm – og kører aldrig på cykel mere. Ud.

Et spil. Boule. Boccia. Petanque (er det ikke det samme?). Jeg tror, jeg har brugt det én gang. Ud. Og her er det min kæreste bliver sendt hjem, da hun siger:

- Det skal du da ikke smide ud. Det er da noget man har!

Udsmidningen betyder også bristede drømme. Jeg har et væld af billeder og rammer. Der var engang, hvor jeg var kreativ. Malede. Lavede collager. Drømmen lever stadig. En dag gør jeg det igen. Suk. Det sker jo ikke, Finn. Erkend det nu.

Farvetuberne er tørret ud. Farveblyanterne ikke længere spidse. Farvekridtene er blegnede. Og skulle miraklet ske, så kan jeg jo bare købe nye lærreder og rammer. Så ud med nogle af dem. Og flere er nok på vej - i næste uge.