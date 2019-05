Husker du hende også: Udstilling om Cirkeline og hendes mor

En lille alf blev til på arbejdsbordet hos en ung kvindelig tegner tilbage i 1950'erne. Nu har hun indtaget Vejen Kunstmuseum.

Cirkeline blev født som en lille alf på arbejdsbordet hos en ganske ung elev på Tegne- og kunstindustriskolen for kvinder sidst i 1950’erne, tegneren er Hanne Hastrup.

Alfens O-formede hoved gav hende først navnet Oline. Men O er også en cirkel… og snart kom hun til at hedde Cirkeline.

Denne lille lap fra tiden omkring 1957-58, fortæller Hanne Hastrup, er den allerførste skitse på vej mod Cirkeline. Opgaven på tegneskolen var at lave mønstre i overfladen på en ørenringsskive. Pludselig blev nogle zig-zagger på tværs til hårtjavser, og en lille figur voksede frem. Foto: Hanne Hastrup

Hende har adskillige generationer lært at kende på film og i bøger – men skitserne og forarbejderne, rejsen til Cirkeline, udstilles nu for første gang sammen med et bredt udvalg af Hanne Hastrups øvrige produktion.

- Vi glæder os utroligt meget over, vi kan få lov til at udstille Hanne Hastrups værker og ikke mindst første skitser af Cirkeline, som stadig er utrolig populær hos især de mindste børn, fortæller museumsleder Terese Nielsen.

Efter Cirkelines fødsel på skitseblokken mødte Hanne Hastrup sin daværende mand Jannik Hastrup, som havde en succesfuld karriere som tegnefilmsinstruktør. Og op kom Cirkeline skrivebordsskuffen, og hun og musene Frederik og Ingolf blev filmstjerner i to kortfilm i 1967: 'Cirkeline besøger skovalferne" og "Cirkeline og Frederik som babysittere".

Den venlige alf i politisk modvind

Selvom Cirkeline efter 60 år og adskillige bøger og tegnefilm stadig er populær, så har det ikke altid været lige let at være den lille venlige alf.

I 1970'er løb Cirkeline ind i politisk uvejr. Indledningsvis var det striden om den fæle kat, der ikke måtte hedde Franco – et ellers ganske almindeligt sydlandsk navn – men i stedet blev døbt Mogens. Navnet fik katten efter Børn- & Ungeafdelingens legendariske chef Mogens Vemmer. Siden kom den 12. film, ”Flugten fra Amerika”, i strid modvind med indslag om sorte pantere.

Alle historierne om Cirkeline og Hanne Hastrups virke som tegner kan man opleve på Vejen Kunstmuseum, hvor udstillingen løber frem til november. På udstillingen vises der også Cirkeline-film.