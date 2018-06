Havefest har sørget for storskærm til hele byen

Hvis der er noget, der kan samle folk, så er det en storskærm, og hvis man ikke har en, så man jo sørge for, at man får en.

Én, en for alle, alle for en - sådan starter en af landholdets mange slagssange. De ord har de i den grad taget til sig i Juelsminde til VM i fodbold.

Her har de fået et VM-udvalg, der sammen med støtte fra en række lokale foreninger og erhvervsdrivende har sørget for, at man har kunnet købe en storskærm til byen.

- Vi ville lave et arrangement her i parken, men det kostede mange penge at leje en skærm, så vi undersøgte, hvad det kostede at købe en brugt, og så fik vi samlet penge sammen til det, siger medarrangør af Juelsmindes Største Havefest, Jeanette Steensen til TV SYD. Det er dem, der står bag indkøbet af storskærmen.

Her er Danmarks to første kampe ved slutrunden blevet vist og den nervepirrende kamp mod Frankrig tirsdag eftermiddag klokken 16 er selvfølgelig ingen undtagelse.

Til kampen mod Peru skønner initiativtagerne, at 1.000 mennesker mødte op mens 500 var på plads til kampen mod Australien.

Men storskærmen er ikke kun købt ind til fodbold, når Danmark på et tidspunkt er slået ud af VM eller har vundet guld, man har vel lov at være optimistisk, så skal skærmen bruges til andre arrangementer i byen.

Her kan du se storskærmen ankomme til Juelsminde.