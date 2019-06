Udviklingshæmmet kommer op at hænge

En ganske ung kunstner får snart et af sine billeder på alle gadelygter i Kolding. Hun har designet plakaten til dette års kulturnat i Kolding.

Charlotte Ahrensberg Jensen er med sine 23 år ikke kun en meget ung kunstner. Hun er også udviklingshæmmet og har en spastisk lammelse i højre side. Alligevel har hun tegnet plakaten til årets kulturnat i Kolding.

- Jeg blev da glad over at have vundet og overrasket, det havde jeg ikke forventet, fortæller Charlotte til TV SYD.

Charlotte går på Kunstkolen Nordhøj på 3. og sidste år. Det er derfor, hun har været med i konkurrencen om at lave en plakat til kulturnatten.

- De laver nogle superfede ting, og det var sådan en dejlig konkret opgave for dem, der også er med til at vise, hvad det er for en skole, fortæller projektleder Mette Schultz fra kulturnatten.

Kulturnatten plejer at kaste plakatopgaven ud til en åben konkurrence, hvor alle kan deltage. Sidste år var en undtagelse, fordi det var Koldings 250 års jubilæum, og derfor bestilte kulturnatten en plakat hos en bestemt kunstner, Mormor. I år har eleverne på Nordhøj kunnet deltage.

- Jeg synes, det er dejligt, for vi får som sagt ikke mange muligheder, når man er udviklet, som jeg er, fortæller Charlotte Ehrensberg Jensen.

Charlottes spastiske lammelse gør, at hun kan bruge een hånd. Det giver i sagens natur nogle problemer, men Charlotte klør på. Snart kan hun se sin plakat hænge overalt i byen.

- Folk må jo godt synes, at vi slet ikke dur til noget, men så viser vi bare, at vi godt kan. Vi giver dem tørt på, siger den unge kunstner.

Alle bidragene fra Nordhøj kan ses på Kolding Bibliotek fra på fredag.