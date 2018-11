Ufaglærte Jesper uddanner sig – og er super glad

Pølser, brød og gode råd var onsdag lokkemaden for at få flere ufaglærte til at tage en faguddannelse.

Jesper Holst er en af de ufaglærte. Han arbejder på nathold og har produceret maling i otte år på Teknos i Vamdrup. Han er glad for sit arbejde, men har fået et tilbud, som han ikke kan sige nej til.

- Jeg har valgt at uddanne mig som procesoperatør. Det er mega spændende, og jeg er super glad, siger han til TV SYD under onsdagens arrangement ”Fremtiden er faglært – er du?” på Teknos.

Jeg har manglet en uddannelse i mange år. Så jeg har taget tilbuddet her for at sikre mig selv – og fordi jeg synes, det lød spændende. Jesper Holst, ansat/studerende, Teknos, Vamdrup

Her blev en pølsevogn kørt i stilling, og så blev virksomhedens medarbejdere, ledelse og omkringliggende virksomheder præsenteret for nogle af de erhvervsuddannelser, der er at vælge imellem indenfor industrien. Og behovet for uddannelse er stort.

- Arbejdsmarkedet går hurtigere og hurtigere, og uddannelse er vejen frem, forklarer formand Mogens Lassen fra 3F Kongedalen.

Det har Jesper Holst også bemærket.

Han går på skole i seks uger ad gangen. Derefter 12 uger tilbage på Teknos, og så tilbage på skolebænken i seks. I alt tager uddannelsen til procesoperatør tre år.

Det kan lyde voldsomt, men det skal man ikke blive skræmt af, forklarer Jesper Holst.

- De sørger for, at samle alle op, så vi er på samme niveau. Så man skal ikke være bange for, om man kommer til at hænge i nogle fag.

Endelig er der en sidste og meget håndgribelig grund til, at det giver god mening at blive opkvalificeret til faglært. Man har udsigt til at tjene mere, og uddannelsen kan tages på favorable vilkår.

- De betaler fuld løn under uddannelsen. Det tilbyder de fleste virksomheder. Så der er ingen grund til at sige nej, slutter kommende procesoperatør, Jesper Holst.

Kampagnen ”Fremtiden er faglært – er du?” er målrettet virksomheder i industrien og voksne over 25 år.