Uheldig bådejer faldt i iskoldt vand

Lørdag formidddag røg en mand i det iskolde vand ved lystbådhavnen i Horsens.

To hundelufteres lørdags-gåtur blev i dag anderledes end sædvandigt.

Da de gik forbi lystbådhavnen i Horsens, opdagede de en mand, der lå i det iskolde vand.

Manden var taget ned for at se til sin båd, da han opdagede noget is på siden af den. Det ville han fjerne, men det viste sig at være en uheldig beslutning. Jørn Lindhardt, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

- Manden var taget ned for at se til sin båd, da han opdagede noget is på siden af den. Det ville han fjerne, men det viste sig at være en uheldig beslutning. Han faldt og endte med at hænge i rælingen, så han ikke selv kunne komme op igen, og han røg i vandet. Det opdagede to hundeluftere, som hurtigt fik ringet efter hjælp, siger vagtchef Jørn Lindhardt ved Sydøstjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

Den uheldige bådejer slap fra hændelsen i god behold.

- I fællesskab fik de to civile sammen med to betjente hevet mand op og i sikkerhed, og han blev kørt væk i ambulance, siger vagtchefen ved 17-tiden til Horsens Folkeblad.