Ukendt kvinde bestilte medicin med Thomas' CPR-nummer

Tarmkræft og brækkede ribben er nogle af de lidelser, der står i Thomas Damgaard Sørensen sundhedsjournal. Lidelser han aldrig har haft.

På sin computer har Thomas Damgaard Sørensen fra Tønder en håndfuld lydfiler. Han klikker, og en af dem starter.

- Det er vagtlægen.

- Malene Sørensen her.

- Hej.

- Min kæreste har fået taget visdomstænderne her i morges og har så ondt, at du tror, det er løgn. Hvad kan man gøre?

Jeg kunne konstatere, at det var mere omfangsrigt end det, min læge lige umiddelbart havde opdaget. Thomas Damgaard Sørensen

Optagelsen er af et opkald til vagtlægen i Region Syddanmark.

- Det er ikke min kæreste, og jeg aner ikke, hvem den kvinde er, siger Thomas Damgaard Sørensen.

Det er ikke første gang, kvinden ringer til vagtlægen. Den samme kvindestemme går igen på flere opkald til vagtlæger i Region Syddanmark og Region Sjælland.

- Jeg har lyttet de lydfiler igennem, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg har haft familien til at lytte, men ingen aner, hvem kvinden er, fortæller Thomas Damgaard Sørensen.

På opkaldene til vagtlægerne præsenterer kvinden sig med flere forskellige navne, men altid som enten kæreste eller ægtefælle til Thomas Damgaard Sørensen.

Opmærksom læge opdager misbrug

Svindlen blev opdaget i maj 2018, da Thomas Damgaard Sørensens egen læge fattede mistanke. Hun havde modtaget lægevagtsnotater, der ikke passede på Thomas Damgaard Sørensens sygehistorik.

- Første gang tænkte jeg, at det må være den forkerte patient, de har sendt oplysninger om. Anden gang tænkte jeg, at der må være nogen, der har prøvet at misbruge hans CPR-nummer, siger læge Grith Marchen Eckhoff.

Hun ringede derfor til Thomas Damgaard Sørensen, og opkaldet fra lægen bliver starten på en jagt efter den ukendte kvinde.

Kodein Kodein er kemisk nært beslægtet med morfin, og ca. 10 % af indtaget kodein omdannes i organismen til morfin, der synes at være hovedansvarlig for kodeinets virkning. (kilde: DenStoreDanske.dk)

Fra regionerne får Thomas Damgaard Sørensen optagelserne af de vagtlægeopkald, der er foretaget i hans navn og med hans CPR-nummer. Han anmelder sagen til politiet og går i gang med at grave i sin egen journal.

- Jeg kunne konstatere, at det var mere omfangsrigt end det, min læge lige umiddelbart havde opdaget, siger Thomas Damgaard Sørensen.

Indtil videre har han modtaget fire lydoptagelser fra vagtlægerne i Region Syddanmark og to fra Region Sjælland.

Vagtlæge udskriver recept

I et opkald, hvor kvinden hævder, at hendes mand er faldet ned fra taget og har brækket kravebenet, udskriver vagtlægen en recept på en pakke med 30 stk. Kodein.

Et stykke tid senere ringer kvinden igen til vagtlægen, og hun siger, at apoteket er løbet tør for pakker med 30 stk. Vagtlægen udskriver derefter en pakke med 100 stk.

- Jeg synes, at den måde, som lægevagten har håndteret opkaldene på, er uprofessionel, siger Thomas Damgaard Sørensen, der især har bidt mærke i, at kvinden præsenterer sig med to forskellige navne overfor den læge, der udskriver Kodein.

Har du fået misbrugt dit CPR-nummer hos vagtlægen? Kontakt os på TV SYD på tvsyd@tvsyd.dk eller klik her.

Vagtlægeudvalg vil se på sagen

Hos de praktiserende lægers organisation, PLO-Syddanmark, ser man med alvor på sagen.

- Vi følger op på sagen, når vi har vores næste samarbejdsmøde med regionen. Her vil vi lytte til optagelser fra lægevagten for at finde ud af, om opkaldene er håndteret korrekt, siger Hans Peter Henriksen, som er formand for PLO-Syddanmarks vagtlægeudvalg.

Han mener, det er sjældent, lægevagten bliver ført bag lyset.

- Generelt har vi stor erfaring i at spotte, om det, borgerne siger i telefonen, er sandsynligt eller usandsynligt. Men det kan ske, at en vagtlæge bliver snydt. Vores system bygger også på tillid, og ellers ville det gå ud over mange af de syge mennesker, som ringer til lægevagten, siger Hans Peter Henriksen.

Sundhedsjournal fyldt med falske sygdomme

En af de ting, der bekymrer Thomas Damgaard Sørensen, er, at alle de historier, som den ukendte kvinde har fortalt vagtlægerne, nu står i hans journal.

- De kan ikke blive fjernet. Det kan i sidste ende blive et problem, hvis jeg kommer ind et sted, og ikke er ved bevidsthed. Jeg ser, at der er en potentiel risiko, fortæller han.

- Ved lægevagten i Region Syddanmark er der nogle ting, som bør indskærpes. Man skal sikre sig, hvem man taler om, og ikke bare hvem man taler med. Der er flere steder, hvor man kunne bruge en form for dobbelt sikkerhed. Det er trods alt ret vigtige oplysninger, påpeger Thomas Damgaard Sørensen.