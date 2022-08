Ukendt person donerer kæmpebeløb i kryptovaluta til stork

Indsamlingen blev skudt i gang den sidste uge af juni, og her to måneder efter står der omkring 190.000 kroner til formålet på foreningens.

- Der har virkelig været stor interesse for projektet, så der er allerede kommet en del donationer af både store og små beløb ind, og det er vi selvfølgelig er meget taknemmelige over at modtage, siger Mogens Lange.

Anonym giver donerer bitcoin

Men hovedårsagen til, det er gået så hurtigt med indsamlingen, skyldes, at foreningen fik tilbudt en kæmpe donation på det, der svarer til omkring 130.000 kroner i form at bitcoin af en rig dansker

- Personen, der har givet os pengene, har tidligere givet os penge - også større beløb. Men det her slå alt. Han kontaktede os så igen og spurgte, om vi var interesseret i donationen udbetalt i bitcoin – og ja, det kunne vi kun takke ja til, fortæller Mogens Lange.

Storkeforeningens næstformand fortæller til TV SYD, at de har modtaget pengene, så selvom beløbet blev doneret som kryptovaluta, så er de nu vekslet til danske kroner, der står trygt på foreningens bankkonto.

Men hvem den glade giver er, vil Mogens Lange ikke ud med.

- Betingelsen for donationen er, at personen er anonym og forbliver anonym, og det respekterer vi selvfølgelig. Vi er meget taknemmelige for, at vedkommende tænker på vores arbejde for storkenes ve og vel. Det betyder alverden, så vi kan komme hurtigt i gang med projektet.

Storke presses til Danmark selvom spisekammeret er slunkent

Årsagen til, at storkebestanden øges så betragteligt lige nu og også ind i Danmark, skyldes kort fortalt klimaforandringer.

Det varmere vejr betyder nemlig, at mange storke benytter det ’nemme’ vintertræk. Det vil sige, at de flyver til Sydeuropa – og ikke til Afrika - for at overvintre - og det betyder igen langt større overlevelsesmuligheder for storkene. Farerne er færre, når de ’kun’ skal flyves 3000 kilometer til Sydeuropa frem for 13.000 kilometer til Sydafrika.

De mange flere storke flyver nordpå, når de skal yngle, og her presses en stærkt sigende bestand af tyske storke op i Danmark.

Så selvom det danske landskab ikke er særlig storkevenligt, fordi landskabet er drænet og kun efterladt med få vandhuller og enge med høslet, hvor der bor storkemad i form af frøer, regnorme, småfisk og en masse andre smådyr, så slår storkene sig ned alligevel.

- Vi vil med projektet forsøge at gøre storkene selvforsynende med mad, så det er hvor vi de senere år har set storke, vi vil forbedre fourageringsmulighederne.

24 vandhuller omkring Smedager giver liv og næring

Måske husker du, at foreningen tidligere har arbejdet med at anlægge vandhuller omkring Smedager. Et af dem kan du se fra storkekameraet. Det er en udbredelse af dét projekt, der nu tager form.