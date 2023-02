For et år siden skulle hun til at underskrive kontrakten på et drømmejob som arkitekt. Et år senere står Anastasiia Tkachenko og klargør værelser på Comwell Hotel Kellers Park i Vejle. Sammen med tusindevis af andre ukrainere er flygtet til Danmark og arbejder sammen med sin kusine som 'housekeeper' på hotellet i Vejle.

- Det er bedre end ingenting. Du skal som person gøre alt med kærlighed og venlighed og være lidt ligeglad med, hvad du skal lave for at leve, siger hun.